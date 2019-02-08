Поліція вісім років шукає дитину, яка зникла на Вінниччині, залишились лише тапочки



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У Вінницькій області раз на кілька тижнів з’являються повідомлення про зникнення неповнолітніх.

Минулого року до правоохоронців надійшло більше двох сотень таких звернень. Розшуком безвісти зниклих займається кримінальна поліція. Заступник начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області – начальник кримінальної поліції Олександр Цимбалюк зазначає, що за останні 8 років розшукали всіх дітей, які пропали, окрім однієї - Валі Кушнір. Дівчинка зникла ввечері 21 липня 2010 року в с. Гриненки, залишились лише тапочки і сік, який вона купила в магазині. Поліція має підозрюваного у вбивстві.

«Багато років ми не можемо знайти Валю Кушнір з Немирівського району. Дитина пропала буквально з подвір’я. Є особа, з якою ми працюємо кілька років, однак, він не показує, де тіло.

Мами не будо вдома. Дитина пішла в магазин, на дворі пройшов дощ і ми там знайшли тільки тапочки і куплений сік. Де дитина ділась, досі не можемо знайти. Виїжджали в інші області – Житомир, Івано-Франківськ, де казали, що є схожа дитина. Ми і ставки спускали, і копали… Зараз дівчинці було б 18 років.

Всі інші неповнолітні розшукані», - сказав Олександр Вікторович.

Якщо надходить повідомлення про зникнення дитини, то піднімають весь підрозділ кримінальної поліції. Так було і 6 лютого в Вінниці, коли пропав 10-річний хлопчик. Поліцейські кажуть, що важливо, аби і соціальні служби тримали на контролі «проблемні» родини.

«Щодо вчорашньої ситуації із розшуком дитини. Батькові 72 роки, дитині – 10, матері немає. В квартирі брудно. У дитини є проблеми зі здоров’ям. Не знаю куди соціальні служби дивляться», - говорить правоохоронець.

Кримінальна поліція займається і встановленням осіб загиблих. За останні кілька років у Вінницькій області захоронено 92 неопізнаних трупи, особи яких не встановлені.

Джерело: vinnitsa.info