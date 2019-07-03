В Україні одні з найкращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику - Зеленський



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«Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки», - підкреслив президент Зеленський

На сьогодні в Україні існують найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл у канадському Торонто.

«В Україні одні з найкращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику. Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки», - підкреслив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». Закон передбачає впровадження «зелених» аукціонів з 2020 року і обов'язкову участь в них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій потужністю понад 5 МВт.

За впровадження в Україні зелених аукціонів активно виступали міжнародні партнери. За їх словами, нова система стимулювання відновлюваної енергетики дозволить залучили значні інвестиції в галузь.

Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебуває з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.