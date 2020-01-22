В Україні оголосили штормове попередження



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Очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду

Сьогодні в Україні погода погіршується, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с.

«За даними Укргідрометцентру, 22 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», - йдеться у повідомленні.

В «Укравтодорі» повідомили, що в Україні місцями невеликий дощ в Закарпатській області, мжичка (густий дрібний дощ) в Сумській та Харківській областях. Середня температура повітря +1+3.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -3 до -5. Стан покриття сухе, на Вишківському перевалі ( в Карпатах) місцями засніжене.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршиться, йде сніг з дощем, а температура повітря коливатиметься від +2 до +5. Снігу немає тільки у південних та Запорізькій областях.