Сонце і сніг з дощем. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень



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Незвично тепла для цієї пори року погода й надалі пануватиме в Україні

Увесь тиждень в Україні буде зберігатися плюсова денна температура. Нижче нуля градусник буде опускатися тільки вночі. Також кілька днів в країні буде йти мокрий сніг.

У понеділок, 20 січня, по всій Україні очікується переважно сонячна погода з мінливою хмарністю, без опадів. У більшості областей вдень прогнозується до +2 градусів, на заході +4. Вночі похолодає до -2 ... -4. У Києві вдень +1, а вночі -5.

У вівторок, 21 січня, як і раніше переважно сонячна погода, також очікується трохи потепління. У північних, центральних і південних областях вдень повітря прогріється до +2 ... +4 градусів, а вночі похолодає до -2 градусів. У східному регіоні буде прохолодніше. Тут вдень синоптики прогнозують температуру 0 ... +2, а вночі до 3 градусів морозу. На заході країни вдень +4 ... +6, а вночі -2 ... +1. У Києві в цей день удень +4, а вночі -1 ... +1.

У середу, 22 січня, по всій Україні крім південних областей буде хмарно, очікується сніг з дощем. У північних, східних і західних областях, а також в центрі країни очікується температура +2 ... +5, а вночі до 2 градусів морозу. У південних областях та в Криму буде сонячно, вдень до +6, а вночі 0 ... -2. У Києві в цей день також пройде мокрий сніг. Вдень у столиці обіцяють до 4 градусів тепла, а вночі -1 ... +1.

У четвер, 23 січня, буде хмарно буде по всій Україні, також очікується мокрий сніг. На півночі і сході вдень до 1 градуса тепла, а вночі 0 ... -2. На півдні і заході країни вдень до 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів морозу. У центрі вдень і вночі від -1 до +1. У Києві буде прохолодніше - вдень і вночі в столиці очікується до 2 градусів морозу.

У п'ятницю, 24 січня, сонячна погода з невеликою хмарністю відновиться на всій території України. Опадів не очікується. На півночі вдень -1 ... +1, а вночі до 5 градусів морозу. У східних областях вдень 0 ... -2, а вночі -6 ... -8. На півдні і заході країни вдень потеплішає до +5, а вночі -5. У центрі України вдень -1 ... +2, вночі -5. У Києві в п'ятницю вдень -2, а вночі до 5 градусів морозу.