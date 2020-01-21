Весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України



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Згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, у деякі дні на півдні України температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях

Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.

Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

Водночас в Одесі потепліє ще суттєвіше. Там передбачається до +17°.

Як раніше прогнозував народний синоптик Леонід Горбань, українців чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Джерело: Обозреватель