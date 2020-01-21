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    Весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України

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    Весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України

    Згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, у деякі дні на півдні України температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях

    Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

    Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.

    Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

    Водночас в Одесі потепліє ще суттєвіше. Там передбачається до +17°.

    Як раніше прогнозував народний синоптик Леонід Горбань, українців чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

    Джерело: Обозреватель

    прогноз погоди повітря вітер весна
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