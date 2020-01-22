Погода на середу: в Україні очікується мокрий сніг та сильний вітер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, дощ та пориви вітру 15-20 м/с

В Україні у середу, 22 січня, синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг та дощ, сильні пориви вітру. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі без опадів, вдень в країні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях до 8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у столиці 1-3° тепла.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.