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    Погода на середу: в Україні очікується мокрий сніг та сильний вітер

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    Погода на середу: в Україні очікується мокрий сніг та сильний вітер

    У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, дощ та пориви вітру 15-20 м/с

    В Україні у середу, 22 січня, синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг та дощ, сильні пориви вітру. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі без опадів, вдень в країні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях до 8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у столиці 1-3° тепла.

    Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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