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    Новини

    В Україні почала роботу Державна податкова служба

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    Голова ДПС Сергій Верланов - В Україні почала роботу Державна податкова служба
    Голова ДПС Сергій Верланов

    Нова податкова служба з'явилася в результаті поділу фіскальної служби

    В Україні 28 серпня офіційно почала роботу Державна податкова служба.

    Відповідне розпорядження уряду сьогодні опублікували на Урядовому порталі.

    Окрім податкової політики ДПС адмініструватиме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, повідомили у відомстві.

    «Кабінет міністрів передав ДПС функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС», - йдеться в повідомленні.

    «Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися»,– заявив голова ДПС Сергій Верланов.

    Нагадаємо, у травні новий глава ДПС Сергій Верланов представив стратегію розвитку служби. ДПС продовжить розпочату роботу над розвитком сервісних функцій, модернізацією ІТ-сервісів та платформ. Модернізація очікує і існуючий Електронний кабінет платника. 

    В кінці 2018 року Кабмін вирішив розділити ДФС на митницю та податкову. У зв’язку з чим почали конкурси на голів цих служб. Але 17 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом народного депутата Андрія Антонищака призупинив конкурс з відбору керівника митної служби і заборонив Комісії з питань вищого корпусу держслужби проводити цей конкурс.

    Комісії вдалося провести фінальний відбір кандидатів на посаду керівника податкової, де перемогу здобув заступник міністра фінансів України Сергій Верланов. 8 травня Кабінет міністрів призначив Верланова очільником Державної податкової служби.

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