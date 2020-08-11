Які країни купують українські молоко і м'ясо



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У 2020-му році з України найбільше експортували м'яса та субпродуктів птиці

Серед головних імпортерів вітчизняного молока і м'яса Німеччина і Польща

Станом на 2020 рік основними імпортерами м'яса та молока з України залишаються Польща й Німеччина. Товарообіг молока з Польщею у 2017-2020 рр. становив $263,3 млн, а м'яса, м'ясної продукції та живих тварин − $292 млн. Товарообіг молока з Німеччиною у 2017-2020 рр. склав $191,6 млн м'яса, м'ясної продукції та живих тварин − $228 млн. Про це йдеться у матеріалі AgroPolit.com.

Водночас у 2017-2019 рр. спостерігався спад виробництва молока у с/г підприємствах з 2,8 до 2,7 млн т, а у господарствах населення − з 7,5 до 6,9 млн т. Дещо кращі цифри показало виробництво м'яса − у с/г підприємствах за 2 роки цифра зросла з 1,5 до 2,3 млн т, а в господарствах населення − з 0,8 до 1,2 млн т.

Якщо дивитися на цифри за трохи більш ніж пів року 2020-го, то товарообіг м'ясної продукції склав 389,4 млн т, із них експорт − 332,3 млн т. Найбільше експортували м'яса та субпродуктів птиці − на $273 млн, скромно купували у 2020 році іноземці українське сало − експорт склав $46,9 тис., тоді як купили та ввезли з-за кордону сала на $11,3 млн.

Як раніше повідомляв «Главком», Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. За прогнозами, виробництво пшениці в Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн тонн або 4,1% світового виробництва.