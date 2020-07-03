В Україні скасували кримінальну відповідальність за п'яне водіння



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Президент України підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в нетверезому стані

Після вступу в силу закону нетверезих водіїв в Україні не будуть карати позбавленням волі

Президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїм підписом закон, що скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Як йдеться на сайті парламенту, президент підписав закон 2 липня.

Законопроєкт про кримінальну відповідальність прийняли ще восени 2018 і він повинен був вступити в дію 1 січня 2020 року, але парламент відклав його на шість місяців, до 1 липня.

Відповідно до закону, що набув чинності 1 липня, кримінальна відповідальність передбачена не тільки за п'яне водіння, а й допуск за кермо нетверезого водія, відмова водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, а також вживання алкоголю водієм після дорожньо-транспортної пригоди, зупинки поліцією і медичного огляду. Тепер він буде скасований.

Згідно із законодавством, закони в Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Тому ті водії, яких затримали на нетверезому водінні протягом останніх двох днів, будуть відповідати за злочин за адміністративним законодавством.