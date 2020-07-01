Підвищення соцвиплат та нові штрафи для водіїв: що зміниться в Україні з 1 липня



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З 1 липня 2020 мінімальна пенсія становитиме 1 712 грн

З 1 липня 2020 року в Україні буде планово підвищено рівень прожиткового мінімуму. Таким чином зростуть суми низки інших соціальних виплат

З 1 липня в Україні станеться чекає чимало змін: перерахунок прожиткового мінімуму і соціальних виплати та посилення покарання для п’яних водіїв.

Головні нововведення липня:

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 липня 2020 року в Україні буде планово підвищено рівень прожиткового мінімуму:

загальний показник прожиткового мінімум з 1 липня зросте до 2118 грн, тобто на 91 грн.

для працездатних осіб — складе 2197 грн (був 2102 грн);

для осіб, які втратили працездатність — 1712 грн (був 1638).

У зв’язку з цим збільшаться і суми низки інших соціальних виплат.

Соцвиплати для дітей

Відповідно до зростання прожиткового мінімуму і законопроєкту про підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб (№ 2494), який Рада прийняла 2 червня, виплати на дітей також зростуть з 1 липня.

Для самотніх батьків:

на дітей до 6 років — з 1 779 грн до 1859 грн;

на дітей від 6 років до 18 років — з 2 218 грн до 2 318 грн.

Допомога на дітей, щодо яких встановлено опіку чи піклування:

для дітей у віці до 6 років: з 1 липня — 4647,5 грн;

для дітей від 6 років до 18 років: з 1 липня — 5795 грн.

Для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 6226,5 грн;

від 6 до 18 років — 7 763 грн.

Мінімальна пенсія та надбавки за стаж

Після збільшення прожиткового мінімуму в Україні зросте і розмір мінімальної пенсії.

З 1 липня 2020 мінімальна пенсія становитиме 1 712 грн (на 74 грн більше).

Крім того, з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 грн, а з 1 липня — 17,12 грн).

Тарифи на газ

З 1 липня тариф за блакитне паливо зросте – через підвищення вартості транспортування газу. У різних областях платіжки здорожчають по-різному: суми для споживачів зростуть від 1 до 22%.

Не зміниться тариф лише у клієнтів Київгазу, Донецькоблгазу, Коростишівгаз, Кременчукгазу, Тернопільміськгазу та Харківміськгазу.

Аліменти

Розмір аліментів з 1 липня також зміниться. Відтепер мінімальна гарантована сума аліментів складатиме:

на дітей у віці до 6 років: 929,50 грн (+40 грн);

на дітей у віці від 6 до 18 років: 1159 грн (+50 грн).

При цьому, мінімальна рекомендована сума теж зростає:

на дітей у віці до 6 років: 1859 грн (+80 грн);

на дітей у віці від 6 до 18 років: 2318 грн (+100 грн).

Водночас, максимальна сума аліментів складе:

на дітей у віці до 6 років: 18 590 грн (+800 грн);

на дітей у віці від 6 до 18 років: 23 180 грн (+1000 грн).

Податкова ставка

Починаючи з липня для першої групи платників єдиного податку її встановлюватимуть у межах 10% від розміру прожиткового мінімуму.

Так як з 1 липня прожитковий мінімум підвищиться до 2197 грн, податкова ставка складатиме 219,7 грн.

Кримінальна відповідальність та нові штрафи для п’яних водіїв

З 1 липня в Україні значно посилять покарання за водіння в нетверезому стані — тепер за це передбачено кримінальну відповідальність, а штрафи збільшено в рази.

Такі норми закону, який Верховна Рада прийняла ще в листопаді 2018 року (№ 2617-VIII) і який лише тепер набуває чинності.

Головне нововведення — тепер водіння напідпитку буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.

Отже, водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286−1 КК — навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Кримінальна відповідальність настає в таких випадках:

водіння в нетверезому стані («керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»);

допуск за кермо іншої нетверезої особи («передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів»);

відмова водія пройти медичний огляд на визначення стану сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

вживання алкоголю після зупинки поліцією або після ДТП, але до медичного огляду — щоб виключити випадки, коли водії в такий спосіб намагалися уникнути відповідальності («вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування — чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого освідування»).

Якщо раніше штрафи для п’яних водіїв стартували від 10,2 тис. грн, то тепер ця планка виросте. Крім того, посвідчення водія забиратимуть навіть після першого правопорушення.

Нова стаття Кримінального кодексу передбачає такі покарання:

при першому порушенні — від 17 тис. до 32 тис. грн (від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) плюс позбавлення права керувати транспортним засобом на термін до 3 років;

при повторному правопорушенні - штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Повернення коштів учасникам пробного ЗНО-2020

З 1 липня запрацює механізм повернення коштів для тих учасників пробного ЗНО 2020 року, які зареєстрували на тестування, але не змогли його пройти через скасування традиційного формату після спалаху коронавірусу в Україні.

Для отримання коштів тим, хто зареєструвався на пробне тестування, достатньо буде звернутися до найближчого відділення Приватбанку і пред’явити унікальний номер учасника пробного ЗНО у 2020 році.

У Міносвіти уточнили, що виплата коштів почнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

За участь у пробному ЗНО учасники заплатили в середньому близько 145 гривень за кожен навчальний предмет. 85% цих коштів було направлено на друк зошитів для тестування. Загалом держава витратила близько 52 млн грн.

Тестовий етап запровадження е-резидентства

З 1 липня Кабмін почне втілювати в Україні проєкт Міністерства цифрової трансформації з реалізації та впровадження електронного резидентства (е-резидентства).

Це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який дозволяє йому:

отримати доступ до інформаційно-консультаційних сервісів;

спростити процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод;

надає можливість дистанційно засновувати та вести бізнес в Україні.

Проєкт створюють насамперед для представників креативної індустрії — сфер IT, маркетингу, реклами, гейм-індустрії.

З 1 липня проєкт почне діяти в експериментальному режимі, однак протягом двох місяців Кабмін розраховує отримати напрацювання щодо прийняття актів, необхідних для впровадження експерименту, і забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів.

Відновлення роботи кінотеатрів

З 2 липня в Україні після більш ніж тримісячної заборони дозволили працювати кінотеатрам. Щоправда, подивитися кіно можна буде тільки за умови дотримання карантинних обмежень.

Головною умовою дозволу відкриття кінотеатрів є заповненість залів не більше, ніж на 50%.

У Мінкульті повідомляли, що кінотеатри зможуть розсаджувати глядачів у шаховому порядку.

Нові умови проїзду для пільговиків у Києві все ж відтермінували

з 1 липня столиця мала б змінити умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.

Повідомлялося, що з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті мали б:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Щоправда, напередодні стало відомо, що Київська міська державна адміністрація готова відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян.

Згодом в КМДА все ж повідомили, пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.