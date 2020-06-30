Із 1 липня в Україні почнуть жорстко карати п'яних водіїв



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Відзавтра в Україні піднімуть штрафи та посилять відповідальність для п’яних водіїв

За водіння у нетверезому стані позбавлятимуть прав строком до трьох років

В Україні із 1 липня керування автомобілем у нетверезому стані стане кримінальним проступком, а штрафи зростуть уп’ятеро.

Так, з 1 липня 2020 року набуває чинності закон від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків.

Зокрема, кримінальним проступком стане управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Сума штрафу за водіння у нетверезому стані раніше становила 10 200 грн.

Однак Кримінальний кодекс буде доповнено ст. 286-1, відповідно до якої караються штрафом від 17 000 до 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років наступні порушення:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

Повторне вчинення дій карається штрафом обсягом до 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років. Якщо ж людина в нетверезому вигляді спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то нестиме кримінальну відповідальність.