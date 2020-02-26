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    В Україні скасували вистави з участю сина Семена Фаради

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    <span>Після окупації Криму Поліцеймако виступав у Сімферополі та Севастополі</span> - В Україні скасували вистави з участю сина Семена Фаради
    Після окупації Криму Поліцеймако виступав у Сімферополі та Севастополі
    Фото: instagram.com/mikhailpolitseimako

    Після скасування вистави у Харкові організатори також скасували гастролі Михайла Поліцеймако в Одесі, Києві та Дніпрі, квитки на вистави за участю артиста більше не продають

    Виставу з участю російського актора Михайла Поліцеймака, заплановану на 3 березня у Харкові, скасовано, повідомляють на офіційній сторінці керівника громадської організації «Світанок» Вадима Позднякова.

    15 лютого представники ГО «Світанок» звернулися у Службу безпеки України та Державну прикордонну службу з проханням заборонити йому в'їзд в Україну. В організації підкреслили, що Поліцеймако із 2017 року перебуває в базі «Миротворця» через гастролі в окупованому Криму.

    «Декілька діб тому ми відправили звернення до СБУ та ДПСУ, і результат уже є. Вистави у Харкові не буде», – повідомив 24 лютого Поздняков.

    Після скасування вистави в Харкові організатори також скасували гастролі Поліцеймако в Одесі, Києві та Дніпрі – як пише «КП в Украине», квитки на вистави за участю артиста більше не продають.

    Нагадаємо, Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

    У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, – з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти й докази, які демонструє українська сторона.

    Михайло Поліцеймако народився в 1976 році в Москві. Батьки актора – артист Семен Фарада і актриса Марія Поліцеймако. Актор брав участь у зйомках другого сезону серіалу «Слуга народу», зігравши роль міністра закордонних справ Греції.

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