Євробачення-2020: David Axelrod запідозрили у плагіаті пісні



У мережі помітили схожість композиції із треком американського гурту

Співака David Axelrod, який потрапив до фіналу Національного відбору Євробачення-2020, запідозрили у плагіаті пісні.

За словами виконався, композицію Horizon він написав сам після того, як дізнався про вагітність дружини Олени Мозгової. Наразі дочці вже виповнилося п’ять років і їй неймовірно подобається трек зіркового батька.

David Axelrod вирішив, що зараз найкращий час для того, щоб представити авторську пісню, зокрема, на Нацвідборі з Євробачення.

«Я прийшов на Нацвідбір тільки через пісню. Багато років писав і дописався до композиції Horizon. Історія дуже романтична: коли я дізнався, що моя дружина вагітна, на той момент у мене була гітара під рукою, я її записав … Пісня не просто так лежала більше 5 років, вона чекала свого часу», — зізнався артист.

Після виступу David Axelrod судді високо оцінили композицію співака, в результаті чого він став одним із шести фіналістів шоу.

Попри це користувачі мережі поставилися до виступу співака не надто схвально. Адже, на думку коментаторів, пісня David Axelrod дуже нагадує популярну композицію групи Chicago — I Do not Wanna Live Without Your Love.

А саме, цю композицію американський гурт презентував 1988 році. Тоді композиція набула неабиякої популярності та увійшла до альбому Chicago 19 (Expanded Edition).

Нагадаємо, 15 лютого завершився другий півфінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020. До фіналу потрапили три фіналісти, серед яких - David Axelrod.