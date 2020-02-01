Росія відправить на Євробачення українця



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Олександр Панайотов

Раніше Олександр Панайотов знявся в кліпі на підтримку Путіна

Представляти Росію на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2020 можуть відправити українця Олександра Панайотова.

Про це заявив композитор і продюсер Ігор Крутий, повідомляють російські ЗМІ.

Композитор відповів на питання, хто поїде на наступний конкурс від Росії.

«Саша Панайотов, я думаю», - заявив Крутий.

Продюсер також заявив, що «Перший канал» прийняв рішення «щодо Панайотова». Він зазначив, що впевнений в цьому відсотків на 90.

Зазначимо, що Перший канал уже не вперше розглядає Олександра як одного з кандидатів, хто може представити Росію на Євробаченні.

Олександр Панайотов народився в Запоріжжі, а пізніше переїхав будувати музичну кар'єру в Москву.

Співак брав участь в російських телевізійних проектах «Стань зіркою», «Народний артист» і «Голос».

В 2018 році Олександр Панайотов разом з російськими зірками записали гімн президенту РФ Володимиру Путіну і зняли кліп на нього.

Відео під назвою «Провідна зірка« опубліковано на YouTube-каналі Putin Team.

Нагадаємо, що вже названо імена усіх учасників нацвідбору Євробачення-2020.

Раніше повідомлялося, що перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.