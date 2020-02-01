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    Росія відправить на Євробачення українця

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    Олександр Панайотов - Росія відправить на Євробачення українця
    Олександр Панайотов

    Раніше Олександр Панайотов знявся в кліпі на підтримку Путіна

    Представляти Росію на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2020 можуть відправити українця Олександра Панайотова.

    Про це заявив композитор і продюсер Ігор Крутий, повідомляють російські ЗМІ.

    Композитор відповів на питання, хто поїде на наступний конкурс від Росії.

    «Саша Панайотов, я думаю», - заявив Крутий.

    Продюсер також заявив, що «Перший канал» прийняв рішення «щодо Панайотова». Він зазначив, що впевнений в цьому відсотків на 90.

    Зазначимо, що Перший канал уже не вперше розглядає Олександра як одного з кандидатів, хто може представити Росію на Євробаченні.

    Олександр Панайотов народився в Запоріжжі, а пізніше переїхав будувати музичну кар'єру в Москву.

    Співак брав участь в російських телевізійних проектах «Стань зіркою», «Народний артист» і «Голос».

    В 2018 році Олександр Панайотов разом з російськими зірками записали гімн президенту РФ Володимиру Путіну і зняли кліп на нього.

    Відео під назвою «Провідна зірка« опубліковано на YouTube-каналі Putin Team.

    Нагадаємо, що вже названо імена усіх учасників нацвідбору Євробачення-2020.

    Раніше повідомлялося, що перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

    Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.

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