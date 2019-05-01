В Україні сьогодні змінились правила техогляду автомобілів



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Очікується, що нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК

Відсьогодні, з 1 травня в Україні змінюються правила проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів

Зокрема, буде змінено формат документа, який підтверджує успішне проходження техогляду. повідомили в прес-службі МВС України.

Паперовий бланк протоколу видаватимуть суб'єктам здійснення обов'язкового технічного контролю (ОТК) в комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Згідно з пунктом 30.2 Правил дорожнього руху, власник транспортного засобу зобов'язаний закріпити мітку у правій верхній частині лобового скла з внутрішньої сторони. Очікується, що це нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів. Також легше буде перевіряти, чи допущено транспортний засіб до участі в дорожньому русі.

Незабаром інформацію з самоклейної мітки можна буде зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного обладнання.

Зміни у порядку проведення ОТК були затверджені постановою Кабінету міністрів від 23 січня 2019 року. Якщо власник авто, який підлягає обов'язковому технічному контролю, отримав бланк протоколу до набрання чинності постанови, він зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення терміну його дії.

Нагадаємо, в Україні на даний момент обов'язковий техогляд для вантажних автомобілів, таксі, автобусів та транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Крім того, техогляд повинні проходити легкові авто, які використовуються в комерційних цілях.