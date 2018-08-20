  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні стане більше першачків у школах

    • Розсилка
    В Україні стане більше першачків у школах

    Зокрема, у сільській місцевості до першого класу підуть 145 024 тисяч дітей

    У 2018/2019 навчальному році до перших класів в Україні підуть понад 448 тисяч учнів, які навчатимуться за новим освітнім стандартом.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Міністерства освіти та науки.

    «За інформацією місцевих органів управління освітою, до 1-х класів зараховано понад 448 тис. учнів, з них у сільській місцевості - 145 024 тис. (32,3%)», - заявили в міністерстві.

    В 2017 році кількість першокласників в Україні становила 408 тис. осіб.

    У міністерстві також повідомили, що оскільки цього року 1 вересня припадає на вихідний день - суботу, школи мають самі вирішити, коли саме проводити свято першого дзвоника - 1 чи 3 вересня.

    Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.

    Читайте також
    Міністерство освіти і науки діти освіта школа освітня реформа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ