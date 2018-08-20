В Україні стане більше першачків у школах



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Зокрема, у сільській місцевості до першого класу підуть 145 024 тисяч дітей

У 2018/2019 навчальному році до перших класів в Україні підуть понад 448 тисяч учнів, які навчатимуться за новим освітнім стандартом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Міністерства освіти та науки.

«За інформацією місцевих органів управління освітою, до 1-х класів зараховано понад 448 тис. учнів, з них у сільській місцевості - 145 024 тис. (32,3%)», - заявили в міністерстві.

В 2017 році кількість першокласників в Україні становила 408 тис. осіб.

У міністерстві також повідомили, що оскільки цього року 1 вересня припадає на вихідний день - суботу, школи мають самі вирішити, коли саме проводити свято першого дзвоника - 1 чи 3 вересня.

Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.