В Україні стартує додаткова сесія ЗНО



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26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання

Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня

Сьогодні в Україні розпочнеться додаткова сесія ЗНО з тестування з математики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначається, що 26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня.

27 червня відбудеться тестування з німецької мови.

1 липня ЗНО з французької мови.

2 липня - тестування з іспанської мови.

3 липня пройде тест з української мови та літератури.

4 липня - тестування з фізики.

5 липня - ЗНО з англійської мови.

8 липня - ЗНО з історії України.

9 липня - тестування з біології.

10 липня - ЗНО з географії.

11 липня - ЗНО з хімії.

Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбулася з 21 травня по 13 червня.

Раніше було названо регіони України, де найкраще склали ЗНО.

Нагадаємо, у вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт може створититестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.