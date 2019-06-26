В Україні стартує додаткова сесія ЗНО
Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня
Сьогодні в Україні розпочнеться додаткова сесія ЗНО з тестування з математики.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Зазначається, що 26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.
Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня.
- 27 червня відбудеться тестування з німецької мови.
- 1 липня ЗНО з французької мови.
- 2 липня - тестування з іспанської мови.
- 3 липня пройде тест з української мови та літератури.
- 4 липня - тестування з фізики.
- 5 липня - ЗНО з англійської мови.
- 8 липня - ЗНО з історії України.
- 9 липня - тестування з біології.
- 10 липня - ЗНО з географії.
- 11 липня - ЗНО з хімії.
Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбулася з 21 травня по 13 червня.
Раніше було названо регіони України, де найкраще склали ЗНО.
Нагадаємо, у вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт може створититестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.