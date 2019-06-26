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    В Україні стартує додаткова сесія ЗНО

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    &nbsp;26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання - В Україні стартує додаткова сесія ЗНО
     26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання

    Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня

    Сьогодні в Україні розпочнеться додаткова сесія ЗНО з тестування з математики.

    Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    Зазначається, що 26 червня тестуванням з математики розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

    Додаткова сесія ЗНО пройде з 26 червня по 12 липня.

    • 27 червня відбудеться тестування з німецької мови.
    • 1 липня ЗНО з французької мови.
    • 2 липня - тестування з іспанської мови.
    • 3 липня пройде тест з української мови та літератури.
    • 4 липня - тестування з фізики.
    • 5 липня - ЗНО з англійської мови.
    • 8 липня - ЗНО з історії України.
    • 9 липня - тестування з біології.
    • 10 липня - ЗНО з географії.
    • 11 липня - ЗНО з хімії.

    Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбулася з 21 травня по 13 червня.

    Раніше було названо регіони України, де найкраще склали ЗНО.

    Нагадаємо, у вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт може створититестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.

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