Уряд схвалив старт виплати субсидій з березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

Прийнятим рішенням пропонується з березня 2019 року впровадити механізм надання житлових субсидій населенню у готівковій формі

Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні документи.

Прийнятим рішенням пропонується з березня 2019 року впровадити механізм надання житлових субсидій населенню у готівковій формі. Передбачається, що дана ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Також передбачається посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів. Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.

Раніше віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що отримувачі субсидій споживають вдвічі більше газу.

Говорячи про монетизацію субсидій, віце-прем'єр зазначив, що даний механізм непростий і має свої ризики. Зокрема, він відзначив можливість того, що люди, які отримують готівкою субсидії, можуть не платити за комунальні послуги. Для виключення таких випадків уряд має намір в найближчий місяць розробити певні заходи та затвердити їх постановою. «І з 1 березня люди отримають перші кошти на субсидії», - резюмував Розенко.



