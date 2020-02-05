В Україні стартував відбір для місій ООН: вимоги для кандидатів



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Український миротворець у Конго Photo by Andrii Ostapiuk

Не менше 20% кандидатів повинні бути жінками

У Міністерстві внутрішніх справ України розпочато відбір кандидатів для миротворчих місій ООН. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Цього року початок відбору кандидатів розпочався 4 лютого і триватиме місяць», — повідомили у МВС.

Повідомляється, що відправлення до відповідної місії ООН здійснюється за результатами індивідуальної телефонної співбесіди з кандидатами на основі поточних потреб місії ООН у фахівцях певного професійного напрямку.

Базові вимоги ООН до кандидатів: вік — 25-55 років; практичний досвід — від 5 років (без урахування навчання); знання іноземної мови (англійська, французька); досвід практичного водіння повнопривідного автомобіля типу позашляховик, наявність посвідчення водія категорії «В», мінімальний водійський стаж — 2 роки; володіння вогнепальною зброєю та комп’ютерною технікою на рівні користувача.

Також в міністерстві зазначили, що, з огляду на сучасну гендерну політику ООН особлива увага приділяється відбору та підготовці для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки військовослужбовців-жінок (мінімум 20% від кількості запропонованих кандидатів).

Термін перебування в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки - 1 рік, з можливістю його продовження за відповідним клопотанням міжнародної організації та подальшою згодою керівництва МВС.

«... військовослужбовці Національної гвардії України зараз беруть участь в операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН у Демократичній Республіці Конго, Республіці Південний Судан та Республіці Кіпру»,- зазначили в МВС.