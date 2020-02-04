Учасникам «параду полонених» у Донецьку оголосили підозри



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Чотирьом учасникам незаконних збройних формувань «ДНР» повідомили про підозру у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими

Українська прокуратура оголосила підозри бойовикам, які брали участь у так званому «параді полонених» в окупованому Донецьку в серпні 2014 року. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що чотирьом українцям, які є бойовиками самопроголошеної «ДНР», оголосили підозри в участі в незаконних збройних формуваннях, а також в жорстокому поводженні з військовополоненими. За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого «параду полонених» в Донецьку 24 серпня 2014.

«50 військовополонених вишукували в похідну колону і в супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухатися центральною вулицею Донецька. При цьому, під час руху зазначеної колони військовополонені піддавалися образам, ударам і побоям, чим принижувалися їх честь і гідність», - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що «парад полонених» порушив Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Нагадаємо, в серпні 2014 в МВС України стверджували, що участь у «параді полонених» брали нібито не полонені, а в'язні з донецьких в'язниць.

Так званий «парад» спровокував резонанс не тільки в Україні, але і за кордоном. Зокрема, Німеччина заявила, що такий «парад полонених» схожий на військовий злочин.