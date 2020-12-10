В Україні створять Книгу пам'яті добровольців, які загинули на Донбасі

Вже розпочали збір клопотань та заяв щодо внесення до Книги відомостей про загиблих добровольців

Мінветеранів затвердило рішення щодо створення Книги пам’яті добровольців – захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний Наказ Мінветеранів № 213 від 29.10.2020, уже зареєстровано в Міністерстві юстиції, а після офіційного опублікування він набере законної сили.

До зазначеної Книги пам’яті внесуть дані про добровольців, які загинули внаслідок безпосереднього зіткнення з противником чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням бойових завдань у районах та в період проведення АТО/ООС.

Експертна група меморіальної роботи Міністерства вже розпочала збір клопотань та заяв щодо внесення відомостей про загиблих добровольців до Книги пам’яті, які розглядатиме відповідна Комісія.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у питанні досягнення миру на Донбасі є рух вперед. За його словами, на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є й факти загибелі військових та обстріли. Однак він наголосив, що у порівнянні з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

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