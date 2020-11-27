В Офісі президента побачили рух вперед у питанні досягнення миру на Донбасі

Без бажання і постійних дій з боку президента не вийде досягти миру на Донбасі, заявили на Банковій

Тимошенко заявив, що президент має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у питанні досягнення миру на Донбасі є рух вперед.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і Україна до цього йде.

«Якщо президент не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі) робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку президента не вийде досягти миру», - наголосив він.

Заступник керівника Офісу президента зауважив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є й факти загибелі військових та обстріли. Однак він наголосив, що у порівнянні з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази.

«Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Олег Сенцов сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося», – сказав він.

До слова, 26 листопада Росія відправила на Донбас сотий «гумконвой». Україна висловила протест.

Також повідомлялося, що 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.