Зеленський вручив відзнаку Героя України батьку загиблого солдата (фото)

Ігор Філіпчук загинув у 2014-му році, знищивши російський танк

Під час урочистостей до Дня Збройних сил України Президент Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» батьку загиблого солдата Ігоря Філіпчука, якому 3 грудня було посмертно присвоєно звання Героя України.

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, Президент України також особисто вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин Збройних Сил України, яким, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, присвоєно:

44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування «імені гетьмана Данила Апостола» та надалі іменувати її – 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України;

27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування «імені кошового отамана Петра Калнишевського» та надалі іменувати її – 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України;

12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування «імені генерал-хорунжого Віктора Павленка» та надалі іменувати її – 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України;

18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені Ігоря Сікорського» та надалі іменувати її – 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України;

169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені князя Ярослава Мудрого» та надалі іменувати його – 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України;

1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування «Галицько-Волинська» та надалі іменувати її – 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Як повідомлялося раніше, Ігор Філіпчук загинув влітку 2014 року. Йому був 31 рік. Він пішов воювати на Донбас добровольцем, де ціною власного життя знищив танк контрольованих Росією сил.