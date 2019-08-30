В Україні від кору померла дитина



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Загалом в Україні на кір перехворіли більше 115 тисяч людей

П’ятирічний хлопчик не був вакцинований через протипоказання

В Україні від кору помер п’ятирічний хлопчик, який не був вакцинований.

Про це 30 серпня повідомляє Центр громадського здоров’я України.

«П’ятирічний хлопчик, що не був вакцинований через протипоказання, не зміг подолати хворобу. У сім’ї спершу захворів старший брат дитини, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань», - говориться у повідомленні.

У Центрі нагадали про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани.

Повідомляється, що з початку спалаху через кір померли 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 людей.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.

Столична влада запевняє, що Київ забезпечено якісною вакциною проти кору.



