У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності



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За висновками фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років

У 2015 році в Києві на кір хворіло лише п’ять осіб, а за півроку 2019 захворіли понад п’ять тисяч людей

У Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург.

Як повідомляє пресслужба КМДА, Гінзбург зазначила, що за 6 місяців в Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, із яких майже 3000 – дорослі. Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померли двоє дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

«Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Причому, йдеться про особисту, персональну відповідальність кожного. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб», – наголосила Гінзбург.

Директор Департаменту зазначила, що ситуація, у якій опинилась столиця та в цілому Україна – результат втрати колективного імунітету. «Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 – 3. У 2017 – 87. У 2018 – 3045. А за півроку 2019 – понад 5000», – підкреслила Гінзбург.

Вона повідомила, що, за висновками фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.

«Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачати і зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію», – попередила директор Департаменту охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася, що у президента ігнорують її заклики скликати засідання РНБО щодо питання вакцинації населення.