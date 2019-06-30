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    Думки вголос

    Зеленський вирішив піти в політику, бо образився на мовні квоти та заборону «Сватів»?

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський вирішив піти в політику, бо образився на мовні квоти та заборону «Сватів»?
    Володимир Зеленський

    Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло

    Виходить, 13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю? І щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки – з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ - це для вишеньки на торті.

    13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п’ята колона» весело і вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».

    Це – реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.

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    Наші українські суди, які завжди тримали ніс по вітру, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки – вони все зчитують з владних губ.

    Країна легко здає позиції, які утримувала всі 5 років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє.

    І це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно. 

    Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу – двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?

    Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше.

    Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психологічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише, що «один із факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це ресентимент, обрАза. Жорстка образа на несправедливість – мовні квоти і Свати».

    І можна було б знизити на таке плечима, якби не всі подальші дії.

    Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі трабли у нас лише починаються.

    І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони Сватів. Серіали відображають свої цільові аудиторії. Згадайте, яким зашуганим і недолугим зображений професор університету, і яким класним чуваком здається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народ в більшості своїй тащиться від алкоголіка-слюсара, бо він народу ближчий, аніж університетський професор і його дружина-фіфочка.

    Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма як символ Києва, жінки як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу по фіг ПАРЄ і полонені моряки.

    Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо».

    Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло.

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    СБУ Генштаб реванш ПАРЄ Володимир Зеленський партія Слуга народу
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