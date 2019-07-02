В Україні відкрили два нових родовища газу



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За останні три року компанія «Укргазвидобування» відкрила вісім нових родовищ

Найбільша в Україні газодобувна держкомпанія «Укргазвидобування» відкрила два нових родовища в Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомила прес-служба компанії.

За результатами проведеної ЗD-сейсміки на ділянці в Харківській області було пробурено пошукову свердловину, після випробування якої на глибині понад 3700 метрів отримано приплив нафти. На сьогодні у свердловині продовжують промислові дослідження та проводять підготовку до експлуатації.

За попередніми оцінками ресурси нафти на новому родовищі становлять близько 130 тисяч тонн. Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6300 метрів отримано промисловий приплив газу.

В результаті відкрито нове газоконденсатне родовище, ресурсна база якого, за попередніми оцінками, становить понад 2,7 мільярда кубометрів природного газу. Повідомляється, що за останні три року компанія відкрила вісім нових родовищ, з яких шість - у 2018 році.