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    В Україні зафіксовано понад 900 випадків розбійних нападів

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    Також до суду направлено 573 проваджень - В Україні зафіксовано понад 900 випадків розбійних нападів
    Також до суду направлено 573 проваджень

    Загалом зареєстровано 995 таких кримінальних правопорушень

    З початку року в Україні обліковано понад 900 кримінальних правопорушень через розбійні напади. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора у відповіді на запит УНН.

    Так, за січень-серпень 2020 року на території України обліковано 965 кримінальних правопорушень за ст. 187 КК України – розбій. З цієї кількості закрито 30 проваджень, зокрема через відсутність складу злочину. 

    Також зазначається, що найбільше правопорушень через розбій упродовж січня-серпня 2020 року обліковано у Києві – 67, у Дніпропетровській області – 56 та у Харківській області – 47.

    Нагадаємо, що у Києві затримано іноземця, який вчиняв розбійні напади.

    напад
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