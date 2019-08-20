  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі

    • Розсилка
    Зловмисник збирався викрасти з ферми корову - Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі
    Зловмисник збирався викрасти з ферми корову
    Фото: Нацполіція

    Чоловік, який перебуває у розшуку, напав на працівника ферми

    У понеділок, 19 серпня, у м. Бровари Київської області чолов’яга здійснив розбійний напад на працівника ферми з метою викрасти корову. 

    Зловмисник вдарив потерпілого в щелепу, відтак, останній втратив свідомість.

    Інші співробітники ферми викликали на місце події правоохоронців. 

    Поліція Броварського району затримала 30-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    Читайте також

    Відомо, що чоловік перебуває у розшуку Чернігівським відділом поліції за неявку до суду. Нещодавно його випустили під домашній арешт за аналогічний злочин. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі
    Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі
    Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі

    У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри. 

    Читайте також
    арешт Київщина напад тварини поліція чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ