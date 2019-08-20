Хотів викрасти корову: під Києвом молодик вчинив розбій на фермі



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Зловмисник збирався викрасти з ферми корову Фото: Нацполіція

Чоловік, який перебуває у розшуку, напав на працівника ферми

У понеділок, 19 серпня, у м. Бровари Київської області чолов’яга здійснив розбійний напад на працівника ферми з метою викрасти корову.

Зловмисник вдарив потерпілого в щелепу, відтак, останній втратив свідомість.

Інші співробітники ферми викликали на місце події правоохоронців.

Поліція Броварського району затримала 30-річного нападника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відомо, що чоловік перебуває у розшуку Чернігівським відділом поліції за неявку до суду. Нещодавно його випустили під домашній арешт за аналогічний злочин.

У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.