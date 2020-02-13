Кандидатка у члени Нацради постане перед судом через підроблений диплом



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Наразі вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Харківська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Марії Андреас, колишньої радниці ексглави Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, через нібито підробку диплому про вищу освіту.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

За даними слідчих, під час проходження конкурсу на посаду членкині Нацради з питань телебачення і радіомовлення Андреас надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти.

Підозрювана не пройшла спецперевірку, оскільки виявилося, що диплом підроблений, про що Нацрада повідомила правоохоронцям.

11 лютого 2020 року обвинувальний акт стосовно жінки направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Наразі вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.