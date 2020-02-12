Українські телеканали у січні майже не згадували окупований Крим – моніторинг



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У січні лише два сюжети на українському ТБ розповідали про анексований крим: обидва про випробування російських ракет

Українські телевізійні канали протягом січня майже не висвітлювали події, пов'язані з анексованим Росією Кримом.

Такі дані наведені у моніторингу «Детектор медіа» за січень 2020 року.

«Матеріалів, пов’язаних із Кримом, було загалом сім протягом тижня, але п’ять із них стосувалися подій поза півостровом — судових справ у Росії та рішень російської влади», — йдеться в дослідженні.

Так, експерти зазначають, що майже третина новин стосувалася подій та інформаційних приводів у столиці, а натомість кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення — одне на «1+1» та одне на СТБ.

«Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення», — уточнюється в моніторингу.

При цьому з областей найбільше уваги приділили Донецькій, Київській, Одеській та Львівській. Водночас Луганська область, де, як і на Донеччині, тривають бойові дії, за даними «Детектор медіа», цікавить журналістів значно менше. Підвищена увага до Херсонської області пояснюється вбивством поліцейського в Каховці. Водночас області, які зазвичай є «білими плямами» на інформаційній мапі України, цього разу мають порівняно вищі показники. Найменший — у Полтавської (10 згадок) і Хмельницької й Чернігівської областей (по 13).

Натомість, як напередодні писав Главком, в РНБО назвали Крим «нашим другим завданням».

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Згодом, 11 лютого, Арахамія прокоментував свою вчорашню заяву щодо можливої подачі питної води з материкової України до окупованого Росією Криму. Він заявив, що ідея нналежить не йому, а журналісти взагалі вирвали його слова із контексту.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії тоді з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.