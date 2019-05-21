В Україні знеструмлено 146 населених пунктів



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Негода в Україні залишила без світла майже 150 міст і сіл

В ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Львівській області знеструмлені 83 н.п., Тернопільській - 23 н.п., Івано-Франківській - 20 н.п., Чернівецькій - 12 н.п. та Житомирській - 8 н.п.

Нагадаємо, що погода в Україні 21 травня буде хмарна, місцями очікуються дощі та шквали, температура до +26 градусів. У західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі, місцями шквали 15-20 м / с. На Закарпатті і Прикарпатті значні дощі. Також опади очікуються в Карпатах. Температура вночі до 13, вдень до 21.

Більше того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання. Зокрема, дощі з грозами найбільш вірогідні на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

Вчора погода була теплою і малохмарною, проте в західних областях країни були грозові дощі, температура повітря вдень сягала +27.

Також нагадаємо, що у річках України очікується підвищення рівнів води.