У річках України очікується підвищення рівнів води



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В Карпатах існує загроза утворення селевих потоків

Внаслідок значних та сильних дощів, 21-23 травня очікуються підйоми рівнів води на річках. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, внаслідок значних та сильних дощів, 21-23 травня очікуються (продовжаться) підйоми рівнів води (над поточними рівнями): на річках басейнів Прип’яті і Західного Бугу на 0,2 — 0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугідь. На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської обл; на річках басейнів Прута та Сірету на 1,0 — 2,0 м, на окремих ділянках до 2,5 м», — йдеться у повідомленні.

У верхів’ях та середніх течіях річок Закарпаття, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 — 1,5 м; на ділянці Тиси В.Бичків-Вилок та в нижніх течіях її приток до 2 м — 2.5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь.

21-22 травня на ділянці Галич-Нижній-Заліщики Дністра очікується підйом рівнів води на 2-3 м над рівнями 08 год ранку 20 травня. Місцями початкове затоплення заплав, часткове підтоплення с/г угідь (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, можливе формування значного місцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити. Локальні підтоплення. У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.