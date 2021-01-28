Рада торік придбала одноразових стаканчиків, з яких можна зліпити вежу на 10,55 км

У 2019 році парламент закупив іще більше пластикових та паперових кухликів

Також нардепи у 2020 році використали 41,4 тонни паперу на 2,27 млн гривень

Апарат Верховної Ради у 2020 році придбав 111 000 одноразових паперових та пластикових стаканчиків на загальну суму 38,50 тисяч гривень. Також нардепи торік використали 41,4 тонни паперу на 2,27 млн гривень.

Про це повідомив Рух «Чесно» з посиланням на відповідь від управління справами Верховної Ради.

«Зазвичай висота малого одноразового пластикового стаканчика - близько 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм. Підйом одного пластикового стаканчика становить близько 0,4 см. Отже, висота «ковбаси» одноразових пластянок складає 444 метри. Висота всіх поставлених одна на одну пластянок сягатиме близько 10,55 км», - порахували у «Чесно» .

Також Управління справами повідомило, що для забезпечення діяльності Верховної Ради у 2020 році використали 41,4 тонни паперу. На придбання паперу витратили 2,27 млн гривень.

Апарат Ради на запит «Чесно» повідомляв, що у 2020 році було надруковано 23 примірники тексту бюджету на 2021 рік з метою опрацювання в комітетах. Крім того, у запиті повідомили, що затвердження бюджету відноситься до питань, які розглядаються за спеціальною процедурою.

«Раніше ми писали, що на засіданні Регламентного комітету 20 січня 2021 року відтермінували на один рік - до лютого 2022 року - повний перехід законодавчого органу на електронний документообіг (законопроєкт № 4586). Таке рішення підтримали всі дев’ять членів комітету, котрі долучилися до засідання. У сесійній залі нардепи віддали за законопроєкт 248 голосів в цілому вже 26 січня», йдеться в повідомленні.

Відтермінування пов’язане з політикою економії бюджетних коштів через пандемію. При цьому у Раді стверджують, що вже й так понад 90% процесів відбуваються в електронному вигляді.

Згідно із пояснювальною запискою, у перший день п’ятої сесії Ради мало б розпочатися використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Раді. Це має бути єдиний засіб опрацювання всіх документів, що створюються і надходять у межах Ради.

Упродовж року здійснювалась дослідна експлуатація автоматизованої системи. Утім, Регламент Ради ротримав нові функції і, відповідно, нові документи, а це спричинило напрацювання нових алгоритмів у електронному документообігу.

Також уточнюється перелік документів, які мають створюватися у паперовій формі.

Для порівняння, у 2019 році апарат Верховної Ради придбав 171 000 одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.