Рада рекомендує уряду повернути пільговий тариф за перші 100 кВт

Із 1 січня Кабмін скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання

Українцям можуть повернути спецтариф на електроенергію, який діяв до 2021 року

Народні депутати рекомендують Кабінету міністрів повернути пільговий тариф у 90 копійок на перші 100 і 3000 кВт/год електроенергії для побутових споживачів.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Включити проєкт постанови до порядку денного сесії і прийняти його за основу і в цілому з урахуванням висловлених пропозицій комітету», - йдеться у рішенні комітету.

Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді, його авторами виступили десятки нардепів, переважно від «Слуги народу».

Документом зокрема пропонується:

ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;

встановити окремий тариф на електричну енергію за споживання до 100 кВт/год на місяць (включно);

встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно);

удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів;

розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають у будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно).

Крім того, уряду рекомендують встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.

Кабмін зобов'язали у місячний строк подати Раді пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі».

Кабмін також має подати Раді пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання ЖК послуг населенню, яка діяла до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, з 1 січня уряд запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим Кабмін скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт/год за перші 100 кВт/год і 3000 кВт/год місячного споживання.

Уряд обіцяє монетизувати пільги для будинків з електроопаленням. Ці заходи впроваджуються через скасуванням пільги на перші 100 і 3000 кВт/год та запровадження єдиної для населення ціни 1,68 грн/кВт-год.

Також нагадаємо, що уряд України спочатку підвищив ціни на газ, а потім ухвалив рішення про їхнє зниження. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.

Водночас поки що тарифи на тепло не підвищуватимуться: уряд підготував відповідний меморандум.