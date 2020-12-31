В Україні з'явиться ще одна практика вшанування Небесної Сотні

Кожен зможе висловити почуття вдячності за громадянський вибір і самозреченість героїв

Нова традиція має вшанувати персонально факт приходу у світ кожного із Небесної Сотні

Із січня Музей Майдану започатковує ще одну практику вшанування Небесної Сотні. У день народження героя перед Дзвоном Гідності, який відкрили біля каплиці архістратига Михаїла й українських Новомучеників, з’являтиметься портрет Героя й жива квітка, лунатиме пам’ятний дзвін. Про це повідомили в пресслужбі музею.

Нова традиція має вшанувати персонально факт приходу у світ кожного із Небесної Сотні, а також висловити почуття вдячності за громадянський вибір, героїчний подвиг і самозреченість. А ще надати можливість відвідувачам меморіального простору на алеї Героїв Небесної Сотні дізнатися більше про загиблих під час Революції Гідності.

«Наша пам’ять плинна, мінлива і вибіркова. Наші спогади легко піддаються навіюванню й маніпуляції. Аби наша історична пам’ять залишалася яскравою й суспільство не втрачало здатність засвоювати важливі уроки минулого, належно застосовувати набутий досвід і передавати його прийдешнім поколінням – важливо активізувати її сучасними практиками пам’ятання», – йдеться в повідомленні.

Портрети і квіти встановлюватимуть співробітники Національного музею Революції Гідності, рідні Героїв Небесної Сотні, волонтери.

Нагадаємо, 1 грудня біля каплички на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві відбулося відкриття Дзвону Гідності. На дзвоні написано: «Слава Україні! Небесній Сотні Слава!». Автор концепції споруди – художник і дизайнер Національного музею Революції Гідності Олександр Бриндіков.

Від початку розслідування справ Майдану до суду скеровано 110 обвинувальних актів проти 206 людей, а обвинувальні вироки набули законної сили щодо 21 особи.