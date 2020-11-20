Розстріл Майдану: Венедіктова відзвітувала про хід розслідування

Генпрокурорка розповіла про хід розслідувань і судові процеси у справах Майдану

Від початку розслідування справ Майдану до суду скеровано 110 обвинувальних актів проти 206 людей, а обвинувальні вироки набули законної сили щодо 21 особи

Генпрокурор Ірина Венедіктова в п'ятницю, 20 листопада, опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про хід розслідувань у справах Майдану.

З її слів, за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів стосовно 123 осіб. Наразі набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 24 людей.

«Масштаби роботи прокурорів і слідчих величезні, а вироків за 6 років всього кілька десятків. Об’єктивні причини тривалості судового розгляду – зокрема, навантаження на суддів в умовах неукомплектованості штатів. В окремих справах велика кількість епізодів злочинів та учасників провадження», – сказала Венедіктова.

Наразі прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень. Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб.

З початку року за процесуального керівництва прокурорів Департаменту повідомлено про підозру 37 особам, зокрема, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів: 26 правоохоронцям, з яких два прокурори та 10 слідчих; трьом суддям; восьми цивільним особам.

За результатами розгляду клопотань прокурорів слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) стосовно 27 підозрюваних, з яких: 22 колишні правоохоронці; 4 колишні високопосадовці; 1 цивільна особа.

У тому числі, за клопотаннями прокурорів обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту України за підозрою в узурпації влади та голові Служби безпеки України, міністру оборони України та міністру внутрішніх справ України, яким інкримінується організація у період з 18 по 20 лютого 2014 року умисних вбивств, замахів на вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва та терористичного акту.

Венедіктова додала, що під час Євромайдану загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, ДБР викликало на допити лідерів Революції гідності – зокрема йдеться Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка і Тетяну Чорновол.

19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що зранку силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Зазначимо, що все це відбувається напередодні Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначається із 2014 року 21 листопада.

До слова, нещодавно генеральна прокурорка Ірина Венедіктова з родиною переїхала в приватний будинок під Києвом.

У той же час, як родина генпрокурорки переїжджала з держдачі в приватний будинок, чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з МВС, а потім поновився і отримав за це приблизно 750 тис.грн.