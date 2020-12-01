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    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)

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    20 лютого дзвін ударятиме 107 разів&nbsp; - На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    20 лютого дзвін ударятиме 107 разів 
    Фото: Національний музей Революції Гідності

    Дзвін вшановуватиме кожного Героя Небесної сотні в його день народження

    У вівторок, 1 грудня, біля каплички на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві відбулося відкриття Дзвону Гідності. 

    Про це повідомили у Національному музеї Революції Гідності.

    Дзвін битиме до днів народжень кожного з героїв. Крім того, 20 лютого дзвін ударятиме 107 разів – відповідно до кількості Героїв Небесної сотні.

    Освячення відслужив отець Петро Жук – ректор Київської Трьохсвятительської семінарії, який із семінаристами опікується каплицею Архистратига Михаїла та новомучеників українського народу. Її збудували по закінченню Майдану самі учасники в пам'ять про ці події.

    «Дзвін Небесної Сотні – особливий церемоніальний і символічний об’єкт, що допоможе відвідувачам цього меморіального простору вшанувати пам’ять загиблих не лише покладанням квітів і запаленням лампадок, а й величним посилом до них крізь час і простір», – сказав на відкритті генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

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    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)
    На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)

    На дзвоні написано: «Слава Україні! Небесній Сотні Слава!». Автор концепції споруди – художник і дизайнер Національного музею Революції Гідності Олександр Бриндіков. 

    Над самим дзвоном працював Сергій Назаревич.

    Дзвін Гідності має 70 кілограмів. Менший, 30-кілограмовий дзвін на каплиці – також робота Назаревича. Ще один його дзвін вшановує пам'ять загиблих воїнів біля Міністерства оборони.

    На завершення присутні родичі Героїв Небесної сотні разом вдарили у дзвін

    Теги: Київ Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) пам'ятник
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