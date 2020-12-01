На Алеї Героїв Небесної сотні встановили Дзвін Гідності (фото, відео)

Дзвін вшановуватиме кожного Героя Небесної сотні в його день народження

У вівторок, 1 грудня, біля каплички на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві відбулося відкриття Дзвону Гідності.

Про це повідомили у Національному музеї Революції Гідності.

Дзвін битиме до днів народжень кожного з героїв. Крім того, 20 лютого дзвін ударятиме 107 разів – відповідно до кількості Героїв Небесної сотні.

Освячення відслужив отець Петро Жук – ректор Київської Трьохсвятительської семінарії, який із семінаристами опікується каплицею Архистратига Михаїла та новомучеників українського народу. Її збудували по закінченню Майдану самі учасники в пам'ять про ці події.

«Дзвін Небесної Сотні – особливий церемоніальний і символічний об’єкт, що допоможе відвідувачам цього меморіального простору вшанувати пам’ять загиблих не лише покладанням квітів і запаленням лампадок, а й величним посилом до них крізь час і простір», – сказав на відкритті генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

На дзвоні написано: «Слава Україні! Небесній Сотні Слава!». Автор концепції споруди – художник і дизайнер Національного музею Революції Гідності Олександр Бриндіков.

Над самим дзвоном працював Сергій Назаревич.

Дзвін Гідності має 70 кілограмів. Менший, 30-кілограмовий дзвін на каплиці – також робота Назаревича. Ще один його дзвін вшановує пам'ять загиблих воїнів біля Міністерства оборони.

На завершення присутні родичі Героїв Небесної сотні разом вдарили у дзвін