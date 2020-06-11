В українській армії за добу зафіксовано 25 нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

15 хворих військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин Київщини

У Збройних силах України хворіють 159 осіб на коронавірусну хворобу COVID-19: за останню добу підтверджено 25 нових випадків захворювання. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 11 червня у Збройних силах України хворіють 159 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 158 осіб, летальних випадків – 4», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 123 особи.

«За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 18 осіб. 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин (Київська область). Наразі стан здоров’я військових задовільний, симптоми захворювання відсутні. У Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» та Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебуває по одному військовослужбовцю. Один працівник Збройних сил України знаходиться на стаціонарному лікувані у інфекційній лікарні міста Дніпро», - повідомляють військові медики.

Вказується, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться семеро осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

Копіювати код для вставки

Зазначимо, що МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.

За минулу добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.