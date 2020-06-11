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    В українській армії за добу зафіксовано 25 нових випадків Covid-19

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    В українській армії за добу зафіксовано 25 нових випадків Covid-19
    Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

    15 хворих військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин Київщини

    У Збройних силах України хворіють 159 осіб на коронавірусну хворобу COVID-19: за останню добу підтверджено 25 нових випадків захворювання. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 11 червня у Збройних силах України хворіють 159 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 158 осіб, летальних випадків – 4», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 123 особи.

    «За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 18 осіб. 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин (Київська область). Наразі стан здоров’я військових задовільний, симптоми захворювання відсутні. У Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» та Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебуває по одному військовослужбовцю. Один працівник Збройних сил України знаходиться на стаціонарному лікувані у інфекційній лікарні міста Дніпро», - повідомляють військові медики.

    Вказується, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться семеро осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Зазначимо, що МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.

    За минулу добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.

     

    ЗСУ медицина військові хвороби коронавірус
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