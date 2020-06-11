МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях



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Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 125 осіб

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 29 тисяч

В країні зафіксовано різке зростання кількості нових заражених на коронавірус за добу. Міністерство охорони здоров'я повідомило про черговий антирекорд захворюваності.

За добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.

За весь час пандемії від Covid-19 в Україні померли 854 хворих, одужали 13141 з 29070 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (125), Волинській (52), Рівненській (53), Київській (54), Вінницькій (44) областях та Києві (91). Жодного випадку хвороби не виявлено у Полтавській, Луганській і Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1236 (808 одужали)

Волинська обл. - 1266 (330 одужали)

Дніпропетровська область. - 981 (695 одужали)

Донецька обл. - 269 (122 одужали)

Житомирська обл. - 992 (540 одужали)

Закарпатська обл. - 1471 (634 одужали)

Запорізька обл. - 510 (303 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1649 (992 одужали)

Київ - 3671 (1053 одужали)

Київська обл. - 1919 (616 одужали)

Кіровоградська обл. - 563 (447 одужали)

Луганська обл. - 54 (44 одужали)

Львівська обл. - 2414 (589 одужали)

Миколаївська обл. - 311 (203 одужали)

Одеська обл. - 1045 (421 одужав)

Полтавська обл. - 276 (256 одужали)

Рівненська обл. - 2175 (1164 одужали)

Сумська обл. - 203 (159 одужали)

Тернопільська обл. - 1349 (995 одужали)

Харківська обл. - 1374 (657 одужали)

Херсонська обл. - 179 (173 одужали)

Хмельницька обл. - 523 (355 одужали)

Черкаська обл. - 506 (348 одужали)

Чернівецька обл. - 3793 (1176 одужали)

Чернігівська обл. - 341 (81 одужав).

Загалом в Україні підтверджено 29070 випадків Covid-19 . Протягом 10 червня отримано 689 повідомлень про нові підтверджені випадки.