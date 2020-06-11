  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях

    • Розсилка
    Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 125 осіб&nbsp; - МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях
    Найбільше нових хворих виявлено на Львівщині - 125 осіб 

    Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 29 тисяч

    В країні зафіксовано різке зростання кількості нових заражених на коронавірус за добу. Міністерство охорони здоров'я повідомило про черговий антирекорд захворюваності.

    За добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.

    За весь час пандемії від Covid-19 в Україні померли 854 хворих, одужали 13141 з 29070 заражених.

    Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (125), Волинській (52), Рівненській (53), Київській (54), Вінницькій (44) областях та Києві (91). Жодного випадку хвороби не виявлено у Полтавській, Луганській і Херсонській областях.

    Загальна статистика по регіонах:

    • Вінницька обл. - 1236 (808 одужали)
    • Волинська обл. - 1266 (330 одужали)
    • Дніпропетровська область. - 981 (695 одужали)
    • Донецька обл. - 269 (122 одужали)
    • Житомирська обл. - 992 (540 одужали)
    • Закарпатська обл. - 1471 (634 одужали)
    • Запорізька обл. - 510 (303 одужали)
    • Івано-Франківська обл. - 1649 (992 одужали)
    • Київ - 3671 (1053 одужали)
    • Київська обл. - 1919 (616 одужали)
    • Кіровоградська обл. - 563 (447 одужали)
    • Луганська обл. - 54 (44 одужали)
    • Львівська обл. - 2414 (589 одужали)
    • Миколаївська обл. - 311 (203 одужали)
    • Одеська обл. - 1045 (421 одужав)
    • Полтавська обл. - 276 (256 одужали)
    • Рівненська обл. - 2175 (1164 одужали)
    • Сумська обл. - 203 (159 одужали)
    • Тернопільська обл. - 1349 (995 одужали)
    • Харківська обл. - 1374 (657 одужали)
    • Херсонська обл. - 179 (173 одужали)
    • Хмельницька обл. - 523 (355 одужали)
    • Черкаська обл. - 506 (348 одужали)
    • Чернівецька обл. - 3793 (1176 одужали)
    • Чернігівська обл. - 341 (81 одужав).
    103751799_1984477358343649_4031419728535638592_n_1
    Загалом в Україні підтверджено 29070 випадків Covid-19. Протягом 10 червня отримано 689 повідомлень про нові підтверджені випадки.

    Між іншим, названо найбільш поширений шлях передачі Covid-19Найчастіше передача коронавірусу відбувається через руки, тому людям необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни.

     

    медицина лікарня хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ