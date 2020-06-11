МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях
Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 29 тисяч
В країні зафіксовано різке зростання кількості нових заражених на коронавірус за добу. Міністерство охорони здоров'я повідомило про черговий антирекорд захворюваності.
За добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.
За весь час пандемії від Covid-19 в Україні померли 854 хворих, одужали 13141 з 29070 заражених.
Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (125), Волинській (52), Рівненській (53), Київській (54), Вінницькій (44) областях та Києві (91). Жодного випадку хвороби не виявлено у Полтавській, Луганській і Херсонській областях.
Загальна статистика по регіонах:
- Вінницька обл. - 1236 (808 одужали)
- Волинська обл. - 1266 (330 одужали)
- Дніпропетровська область. - 981 (695 одужали)
- Донецька обл. - 269 (122 одужали)
- Житомирська обл. - 992 (540 одужали)
- Закарпатська обл. - 1471 (634 одужали)
- Запорізька обл. - 510 (303 одужали)
- Івано-Франківська обл. - 1649 (992 одужали)
- Київ - 3671 (1053 одужали)
- Київська обл. - 1919 (616 одужали)
- Кіровоградська обл. - 563 (447 одужали)
- Луганська обл. - 54 (44 одужали)
- Львівська обл. - 2414 (589 одужали)
- Миколаївська обл. - 311 (203 одужали)
- Одеська обл. - 1045 (421 одужав)
- Полтавська обл. - 276 (256 одужали)
- Рівненська обл. - 2175 (1164 одужали)
- Сумська обл. - 203 (159 одужали)
- Тернопільська обл. - 1349 (995 одужали)
- Харківська обл. - 1374 (657 одужали)
- Херсонська обл. - 179 (173 одужали)
- Хмельницька обл. - 523 (355 одужали)
- Черкаська обл. - 506 (348 одужали)
- Чернівецька обл. - 3793 (1176 одужали)
- Чернігівська обл. - 341 (81 одужав).
Між іншим, названо найбільш поширений шлях передачі Covid-19. Найчастіше передача коронавірусу відбувається через руки, тому людям необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни.