Під час обстрілу біля Авдіївки окупанти поранили українського бійця



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У відповідь на обстріл українські військові застосували наявні вогневі засоби та дали окупантам гідну відсіч

Під час обстрілу російськими окупантами позицій Об'єднаних сил у районі Авдіївки отримав поранення український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 9 червня, збройні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі Авдіївки. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав кульове поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненого бійця оперативно доправили до військово-медичного закладу, де йому надали належну допомогу.

У відповідь на обстріл українські військові застосували наявні вогневі засоби та дали окупантам гідну відсіч.

«Втрати противника уточнюються«, - додали у пресцентрі.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у Донецькій області підірвався автомобіль «Спартан» Збройних сил України. Поранення дістали 10 військовослужбовців.

Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає. «Представники ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність», - підкреслили в штабі.