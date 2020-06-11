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    Новий антирекорд: в Україні виявили майже 700 нових хворих на коронавірус

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    <span>За минулу добу виявили 689 нових випадків Covid-19 в Україні&nbsp;</span> - Новий антирекорд: в Україні виявили майже 700 нових хворих на коронавірус
    За минулу добу виявили 689 нових випадків Covid-19 в Україні 

    Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей в Україні

    Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України.

    Так, згідно з оновленими даними, загалом в країні виявлено 29 070 хворих на Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини.

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    Внаслідок хвороби загалом померли 854 людини, з них 21 - за останню добу.

    Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Слід зазначити, що у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби епідемія інфекція коронавірус
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