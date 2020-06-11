Новий антирекорд: в Україні виявили майже 700 нових хворих на коронавірус
Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей в Україні
Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України.
Так, згідно з оновленими даними, загалом в країні виявлено 29 070 хворих на Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини.
Внаслідок хвороби загалом померли 854 людини, з них 21 - за останню добу.
Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.
-
Всього29070
-
Хворіють15075
-
Одужали13141
-
Померли854
Слід зазначити, що у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.
Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.
Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.