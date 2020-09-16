В український прокат виходить фільм про Тараса Шевченка



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Кіно вийде в прокат з 24 вересня

Зазначається, що стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно

У національний прокат 24 вересня виходить новий національний художній фільм – «Тарас. Повернення». Про це повідомляє Вечірній Київ.

Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів із Петербурга: його особисто помилував цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тараса і видавати указ про його звільнення. Більше того, таємний агент з Петербурга намагається зробити все, аби поет залишився тут назавжди.

Зйомки картини проходили в Києві, Одесі, на території Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровську, а також у Мангістауській і Алматинській областях у Казахстані.Автором сценарію та режисером стрічки є актор, літератор та режисер Олександр Денисенко. Ролі у фільмі виконують: Борис Орлов (у ролі Тараса), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Роман Луцький, Ганна Топчій, Акнієт Оринтай.

Нагадаємо, що український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.