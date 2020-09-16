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    В український прокат виходить фільм про Тараса Шевченка

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    Кіно вийде в прокат з 24 вересня&nbsp; - В український прокат виходить фільм про Тараса Шевченка
    Кіно вийде в прокат з 24 вересня 

    Зазначається, що стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно

    У національний прокат 24 вересня виходить новий національний художній фільм – «Тарас. Повернення». Про це повідомляє Вечірній Київ.

    Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів із Петербурга: його особисто помилував цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тараса і видавати указ про його звільнення. Більше того, таємний агент з Петербурга намагається зробити все, аби поет залишився тут назавжди.

    Зйомки картини проходили в Києві, Одесі, на території Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровську, а також у Мангістауській і Алматинській областях у Казахстані.Автором сценарію та режисером стрічки є актор, літератор та режисер Олександр Денисенко. Ролі у фільмі виконують: Борис Орлов (у ролі Тараса), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Роман Луцький, Ганна Топчій, Акнієт Оринтай. 

    Нагадаємо, що український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.

    Київ кіно актор Богдан Бенюк фільм звільнення
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