Український фільм про Донбас потрапив у лонгліст «європейського Оскара»



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У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України

«Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією», – зазначили автори фільму

Український фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича потрапив у лонгліст премії Європейської кіноакадемії, яку називають «європейським Оскаром».

Про це йдеться на сайті кіноакадемії.

Тепер стрічку будуть дивитися кіноакадеміки, які голосуватимуть за номінантів на премію. Результати їхнього вибору стануть відомі 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї.

У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України. Прем'єра в Україні запланована на 5 листопада 2020 року.

«Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією. Цього разу ми зможемо ще раз нагадати про неї Європі. Пишаємося цією можливістю і вітаємо всю творчу команду!», — зазначили на сторінці фільму у Facebook.

Раніше створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.