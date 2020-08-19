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    Культура

    Український фільм про Донбас потрапив у лонгліст «європейського Оскара»

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    <p>У фільмі &laquo;Атлантида&raquo; події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України</p> - Український фільм про Донбас потрапив у лонгліст «європейського Оскара»

    У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України

    «Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією», – зазначили автори фільму

    Український фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича потрапив у лонгліст премії Європейської кіноакадемії, яку називають «європейським Оскаром».

    Про це йдеться на сайті кіноакадемії.

    Тепер стрічку будуть дивитися кіноакадеміки, які голосуватимуть за номінантів на премію. Результати їхнього вибору стануть відомі 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї.

    У фільмі «Атлантида» події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України. Прем'єра в Україні запланована на 5 листопада 2020 року.

    «Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією. Цього разу ми зможемо ще раз нагадати про неї Європі. Пишаємося цією можливістю і вітаємо всю творчу команду!», — зазначили на сторінці фільму у Facebook. 

    Раніше створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.

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