Український фільм отримав нагороду конкурсної програми Венеційського кінофестивалю



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Українська режисерка Наталія Ворожбит отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

Фільм «Погані дороги» отримав премію Тижня критики за найкращу новаторську (іноваційну) картину

Фільм української режисерки Наталі Ворожбит «Погані дороги» отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю «Тиждень критики».

Про це повідомляється на сайті програми.

Verona Film Club Award дається «найбільш інновативній стрічці в конкурсі», у журі входять п'ятеро людей віком до 35 років.

«Погані дороги» – дебютний фільм драматургині Наталі Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. П'єсу ставили у Лондоні та Києві. Наразі Наталя працює над наступним фільмом, який також базуватиметься на її драматургічному матеріалі. Прокат «Поганих доріг» заплановано на наступний рік.

Premio Circolo del Cinema di Verona Нагорода кіноклубу у Вероні: POHANI DOROGY (бездоріжжя) ді Наталя Ворожбит сі ... Опубліковано Settimana Інтернаціонал делла Critica & NBSP; П'ятниця, 11 вересня 2020 р.

Головну нагороду «Тижня критики» у Венеції здобула стрічка «Привиди» режисерки Азри Деніз Окуай, яку створили у турецько-французько-катарській ко-продукції.

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