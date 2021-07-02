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    В Україну їде європейський міністр: МЗС назвав теми зустрічей

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    Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Київ та Одесу - В Україну їде європейський міністр: МЗС назвав теми зустрічей
    Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Київ та Одесу
    Фото: dendiasnikos / facebook

    Україну з робочим візитом відвідає очільник МЗС Греції

    У понеділок, 5 липня, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Український та грецький міністри закордонних справ проведуть переговори, головними темами яких стануть збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримка інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.

    «Міністри окремо обговорять безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту, поблизу українських кордонів і в регіоні Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

    Також глава МЗС Греції виступить на форумі «Україна 30. Міжнародна політика» і здійснить поїздку до Одеси, де ознайомиться з економічним потенціалом Одеської області.

    Також 5 липня Кулеба і Дендіас проведуть спільну пресконференцію.

    До слова, у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.

    До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

    Теги: МЗС ЄС Київ дипломатія міністр Одеса Греція політика Україна Дмитро Кулеба
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    В Україну їде європейський міністр: МЗС назвав теми зустрічей