В Україну їде європейський міністр: МЗС назвав теми зустрічей

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Київ та Одесу

Україну з робочим візитом відвідає очільник МЗС Греції

У понеділок, 5 липня, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Український та грецький міністри закордонних справ проведуть переговори, головними темами яких стануть збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримка інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.

«Міністри окремо обговорять безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту, поблизу українських кордонів і в регіоні Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС Греції виступить на форумі «Україна 30. Міжнародна політика» і здійснить поїздку до Одеси, де ознайомиться з економічним потенціалом Одеської області.

Також 5 липня Кулеба і Дендіас проведуть спільну пресконференцію.

До слова, у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.