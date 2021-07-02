Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі заявили, що підготовки не ведуть

Президент України запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу

У Кремлі заявили, що на сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє ТАСС.

«Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним за умови, що його цікавить вирішення низки кризових питань у двосторонніх відносинах України та Росії. Український президент вважає, що зустріч з Путіним може відбутися на нейтральній території.

«Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються у місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці українського Донбасу.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що місце зустрічі Зеленського з главою Кремля Путіним на цей час не обговорюється. Поки йдуть переговори про теми, які планується розглянути. «Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли», – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.