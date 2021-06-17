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    Є одне але. Кремль каже, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським

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    У Росії кажуть, що&nbsp;ніяких конкретних кроків у бік організації зустрічі президентів зроблено не&nbsp;було - Є одне але. Кремль каже, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським
    У Росії кажуть, що ніяких конкретних кроків у бік організації зустрічі президентів зроблено не було

    «Президент Путін вже констатував свою готовність до зустрічі з президентом Зеленським», заявили у РФ

    Глава Кремля Володимир Путін заявляє, що готовий до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, проте підготовка до неї поки не ведеться. Про це у четвер, 17 червня, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

    «Президент Путін вже констатував свою готовність до зустрічі з президентом Зеленським. Він про це говорив сам. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків у бік організації цієї зустрічі зроблено не було», – сказав Пєсков.

    Раніше Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним.

    Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

    До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

    Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

    22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

    Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

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    Теги: Росія Путін політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Є одне але. Кремль каже, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським