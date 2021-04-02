Імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні

Експерт вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що в Україні необхідно вводити локдаун на 3-4 тижні. Саме такий термін дозволить перервати ланцюг передачі захворювання.

Про це імунолог сказав в ефірі «Україна 24».

За його словами, згідно з епідеміологією, карантин необхідно вводити на строк не менше двох інкубаційних періодів. «Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього повинно було бути поступове відновлення роботи громадських місць», – сказав Курпіта.

Експерт додав, що це не означає, що такий карантин буде вводитися лише раз. «З великою ймовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли буде відбуватися підвищення захворюваності», – пояснив імунолог.

Курпіта вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну. «Треба діяти наперед, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошено тотальні національні карантини», – вважає він.

Як відомо, наразі в Україні діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

З 5 по 16 квітня в Києві будуть діяти ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.

За добу 1 квітня в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19, від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні поки не обговорюється запровадження комендантської години через карантин в зв’язку з Covid-19.

Джерело: РБК-Україна