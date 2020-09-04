В Україну вперше прибув міністр оборони Іраку



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Міністри оборони України та Іраку - Андрій Таран і Джума Інад Саадун Аль-Джубурі - підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері військової співпраці

Це перший візит міністра оборони Іраку до України за весь час двосторонніх відносин

В українській столиці Києві, в рамках офіційного візиту в Україну делегації міністерства оборони Республіки Ірак, відбулися двосторонні переговори міністра оборони України Андрія Тарана та міністра оборони Республіки Ірак генерал-лейтенанта Джума Інад Саадун Аль-Джубурі. Це перший візит керівника оборонного відомства Республіки Ірак в Україну, передає Міноборони.

«Варто зазначити, що це перший візит керівника оборонного відомства Республіки Ірак в Україну, який підкреслює прагнення до розвитку всебічного співробітництва в оборонній сфері та має на меті визначення пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах», - зазначили у Міноборони.

Повідомляється, що у рамках переговорів сторони підкреслили значний потенціал партнерства щодо обміну досвідом ведення бойових дій, співпраці за напрямом військової освіти. Також сторони обмінялись інформацією щодо стану безпекової ситуації в Україні та Республіці Ірак, та запевнили у підтримці сталого розвитку дружніх відносин між державами.

За результатами зустрічі міністрами оборони було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством оборони України та міністерством оборони Республіки Ірак у сфері військового співробітництва.

«Підписання меморандуму надасть можливість продовжити взаємовигідне співробітництво між оборонними відомствами обох країн, посилити партнерські відносини та забезпечити реалізацію проектів у сферах, що становлять взаємовигідний інтерес», - повідомили у міністерстві.